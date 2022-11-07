Дипломатическая гениальность и полководческий талант Президента Ильхама Алиева предопределили победу Азербайджана в 44-дневной войне.

Об этом в интервью Day.Az сказал российский государственный и общественный деятель, дипломат, политолог Сергей Марков.

Как отметил наш собеседник, Президент Азербайджана Ильхам Алиев для победы во Второй Карабахской войне выполнил несколько очень важных задач.

"Во-первых, под его руководством была создана современная сильная армия. Солдаты и офицеры азербайджанской армии были хорошо подготовлены. Они прошли обучения у самых разных специалистов разных стран и впитали в себя опыт мощных государств. Армия Азербайджана была также хорошо оснащена. Широко известна роль турецких дронов "Байрактар", когда они атаковали штабы, склады и даже небольшие отряды армянской армии в Карабахе. И буквально загнали армянскую армию в щели. Но также армия Азербайджана была великолепно оснащена современнейшими системами оружия из России и из других стран. Армия Азербайджана на фронте буквально залила огнём и разнесла в клочья с помощью артиллерии и ракетных установок ту оборону Армении, которая строилась в Карабахе четверть века. Армия Азербайджана очень хорошо подготовилась и с точки зрения связи, инженерных коммуникаций, тыла и всех других систем обеспечения, которые так важны в современной войне", - сказал дипломат.

Во вторых, продолжил он, для того, чтобы создать сильную, современную армию понадобилась экономика.

"Президент Ильхам Алиев сыграл огромную роль в быстром экономическом развитии Азербайджана. Это экономическое развитие было таким интенсивным, что вполне хватило не только на строительство современной армии, которая победоносно провела Вторую Карабахскую войну, но и на мощное инфраструктурное развитие. По всему Азербайджану строятся аэропорты, современные дороги. А то, что происходит в Баку, это не просто строительство набережных и домов, это по сути дела урбанистическая революция. Строительство нового, современнейшего города-гордости не только Южного Кавказа, но и всего обширного Каспийско-Черноморского региона, а также места притяжения туристов со многих стран мира. Экономического развития хватило и на то, чтобы развивалась система образования и растущее население Азербайджана не испытывало нужды, как это часто бывало в других странах. Экономического роста Азербайджана хватило и на увеличение населения и на рост его уровня жизни. Между прочим, рост демографического потенциала Азербайджана сыграл немалую роль и в военных действиях", - подчеркнул политолог.

Третья задача, которая была выполнена по мнению Маркова, это создание благоприятной международной обстановки для победоносного освобождения Карабаха.

"Президент Ильхам Алиев проявил себя как великолепный дипломат. Он смог обеспечить одновременно и братские союзнические отношения с Турцией, когда Анкара была готова послать свои войска на помощь Баку. И эта угроза была не абстрактной для Армении. Потому что именно из-за угрозы прихода турецкой армии на помощь Азербайджану, Армения так и не решилась нанести удар по нефтегазовой инфраструктуре Азербайджана. Кроме того, Президент Ильхам Алиев смог обеспечить благожелательный нейтралитет и России и других стран ОДКБ. В результате эти страны с пониманием отнеслись к позиции Азербайджана во Второй Карабахской войне. Они спокойно смотрели как армия Азербайджана растерзала армянскую армию и с боями освободила 40% оккупированных территорий. А потом Россия выступила модератором мирного процесса, содействовала подписанию мирного соглашения от 10 ноября 2020 года, по которому было закреплено не только освобождение 40% оккупированных территорий, но и возвращение Азербайджану Агдамского, Кяльбаджарского и Лачинского районов в обмен на неуничтожение группировки армянских войск, окружённых в Ханкенди после взятия Шуши. Кроме того, в международном сообществе проводилась большая работа в течение многих лет. В результате этого были и благожелательны к Азербайджану резолюции Совета безопасности ООН в отношении карабахского конфликта. Ни одна страна ни в одной форме не признала так называемую "нкр". И даже Армения не решилась её признать. И всё международное сообщество не протестовало против освобождения Азербайджаном Карабаха с боями, а приняло как данность", - напомнил российский государственный деятель.

Четвертое важное направление деятельности, сообщил он, которое было реализовано Президентом Ильхамом Алиевым - это лидерство азербайджанского народа в отношении Карабаха.

"Азербайджан никогда не признавал как свершившийся факт оккупацию Арменией Карабаха и всегда выступал против этого. Благодаря лидерству Ильхама Алиева народ не смирился с потерей Карабаха, как это бывало в других странах, а продолжал готовиться к освобождению оккупированных территорий. Благодаря этому лидерству во время Второй Карабахской войны народ как один встал на поддержку своей армии", - полагает Марков.

Пятая задача, которая была реализована Президентом Ильхамом Алиевым, резюмировал наш собеседник, это непосредственное руководство военных операций по освобождению Карабаха, которые были великолепно подготовлены и реализованы.

"Завершающая операция по взятию Шуши была настолько великолепной, что наверняка изучается сегодня в военных училищах всех стран мира. Этот бросок великолепно подготовленного азербайджанского спецназа через горы и леса, выход к подножию плато, а потом ночной штурм отвесной скалы с выходом на само плато и захват его, наконец вслед за этим освобождение Шуши - это блистательная военная операция как спецназа и азербайджанских военных, так и Верховного главнокомандующего армии Азербайджана, Президента Ильхама Алиева", - заключил Сергей Марков.

Абдул Керимханов