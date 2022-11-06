"У нашей Победы во Второй карабахской войне есть имя: это Президент Азербайджана Ильхам Алиев"

Автор: Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств Азербайджана

Это ощущение, наверное, знакомо каждому из читающих данные строки. Достаточно просто отойти от ежедневной суеты, закрыть глаза и погрузиться в мир воспоминаний. Наверняка они уведут вас в пору далекого, счастливого, солнечного и звонкого детства. Вы увидите дом или квартиру, в которой провели детство и двор, где играли с друзьями. Вы сможете даже физически ощутить запах детства. Ненадолго, но это будет очень счастливое путешествие во времени.

Счастливое для тех, кто может и сейчас пройтись по местам своего детства, зайти в родной двор, дом, квартиру, увидеть друзей. А теперь представьте себе масштаб горя шушинцев, которые чудовищно долгие 28 лет были лишены такой возможности. Жители великого города, колыбели азербайджанской культуры, консерватории Кавказа стали беженцами в 1992 году.

Судьба их сложилась по разному. Но я убежден в том, что каждый шушинец за эти 28 лет увидел тысячи снов о родном городе, о величественных горах, о равнине Джыдыр Дюзю. Они закрывали глаза и вдыхали кристальной чистоты воздух. Это ни с чем не сравнимый воздух родной земли, великой Шуши! А теперь представьте, что творилось у них на душе, когда они открывали глаза и понимали, что все это мираж?! Что родная Шуша все еще оккупирована.

Это был ад, длиною в 28 лет. Врагу не пожелаешь пережить такое хотя бы раз. А тут- тысячи дней, проведенных в щемящей тоске по родной земле, по ее запаху, по возможности обнять сам воздух Родины! А ведь нынешнее руководство Армении усугубляло нашу боль. "Карабах-это Армения и точка", хвастливо заявлял премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он устраивал в Шуше пьяные танцы, а его гражданская жена имела наглость приглашать Первую леди Азербайджана Мехрибан Алиеву послушать в Шуше мугам!

Ну и что? Где они сейчас? Могут ли посетить Шушу? Не могут. Дошло до того, что родители армянских солдат, погибших в 44-дневной войне, собрались у пантеона "Ераблур", чтобы не допустить туда Пашиняна и официальных лиц. А его гражданская супруга и вовсе превратилась в символ национального позора Армении. Произошло торжество не только политической и исторической, но и морально-нравственной справедливости!

Контрнаступательная операция азербайджанской армии, возглавляемая Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым, получила название "Железный кулак". Это и вправду был железный кулак, обрушившийся на голову армянских оккупантов, мирового армянства, стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, огромной армии прикормленных, ангажированных политиков из разных стран, что пытались противостоять освобождению нашего Карабаха, нашей Шуши!

Пытаясь противостоять ежедневным победам азербайджанской армии, армянская сторона перешла к бомбежкам Гянджи и Барды, к войне против мирного азербайджанского населения. Это были акты терроризма, посредством которых враг надеялся сломить нашу волю. Но, совершив эти чудовищные преступления, враг сделал нас еще сплоченнее, сильнее, решительнее.

И вот - наступил самый важный день в новейшей истории Азербайджана. Президент нашей страны, Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев произнес фразу, которую так мучительно долго ждали азербайджанцы всего мира: "Родная Шуша- ты свободна! Родная Шуша- мы вернулись!". Это была мечта, ставшая явью. Теперь никто из шушинцев не будет бояться открывать глаза после сна, в котором они увидели родной город!

Азербайджан стал первой в мире страной, которая принудила оккупантов к миру, освободив практически все ранее оккупированные территории. У этой великой Победы есть страшная цена- мы все в неоплатном долгу перед памятью 2906 шехидов. Но только так, ценой величайшего героизма лучших сынов нации, добываются великие Победы.

У нашей победы есть имя. Это Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Это он превратил нашу армию в сильнейшую на Южном Кавказе и сумевшую выполнить все поставленные перед ней задачи. Это он укрепил экономику Азербайджана, что является крайне важным условием для военной победы. Это он информировал мировую общественность о причинах 44-дневной войны и ее ходе.

Да, глава нашего государства дал огромное число блестящих интервью ведущим мировым СМИ, которые потом цитировались в самых разных государствах мира. Президента Азербайджана приводили в пример, как блестящего полемиста, в совершенстве говорящего на азербайджанском, турецком, английском и русском языках, приводящего "железные" аргументы, выставившего в нелепом свете даже тех журналистов, которые изначально были настроены к Азербайджану очень предвзято.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев противостоял и попыткам стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ не допустить нашей великой Победы. Да, все тайное стало явным. Мы увидели, что слишком многие страны мира пытались оказать давление на руководство нашей страны. Их попытки оказались тщетными. Президент Азербайджана и Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев всегда ставил во главу угла интересы Родины, азербайджанского народа. И он мужественно, смело отмел все попытки давления, препятствия нашей великой Победе.

Да, Президент Азербайджана Ильхам Алиев проводил и проводит блестящую внешнюю политику, укрепляя авторитет нашей страны в мире и препятствуя попыткам Армении и ее покровителей не допустить нашей победы или поставить под сомнение итоги 44-дневной войны. Мы это видим и сейчас, когда целый ряд стран пытается подстегивать армянский реваншизм.

Глава нашего государства четко и ясно указал- Азербайджан одержал великую Победу и никакого нового "обсуждения" вопросов "статуса" для армян Карабаха и иных манипуляций и спекуляций, посредством которых официальный Ереван, мировое армянство и ряд стран, им покровительствующих, пытались оттянуть торжество справедливости, уже не будет. "Карабах- это Азербайджан и восклицательный знак!", такова формула Победы Азербайджана, провозглашенная одним из величайших политических деятелей современности.

Да, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева возрождают великую Шушу, освобожденный Карабах. Шуша уже вернула себе статус колыбели азербайджанской культуры, консерватории Кавказа. В Шуше уже строятся школы, мечети, дома, гостиницы. Шуша обязательно станет самым красивым уголком не только Азербайджана, но и всего региона. И туда вернутся те, кто долгие 28 лет боялся открыть глаза, после видений о родном городе. Они, а также будущие поколения шушинцев отныне будут видеть только счастливые сны, вдыхать родной воздух, ходить по родной земле. И за эту реализованную мечту всех азербайджанцев мира мы, современники великой Победы, и многие следующие поколения азербайджанцев, будем благодарны Ильхаму Алиеву- Президенту , Верховному Главнокомандующему, политическому деятелю мирового масштаба.