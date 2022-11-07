https://news.day.az/politics/1509513.html Джейхун Байрамов встретится с главой МИД Армении в США
Джейхун Байрамов встретится с главой МИД Армении в США
6 ноября 2022 года начался визит в Вашингтон министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.
В рамках визита по инициативе и при участии госсекретаря США Энтони Блинкена запланировано проведение встречи с министром иностранных дел Армении.
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