Джейхун Байрамов встретится с главой МИД Армении в США

6 ноября 2022 года начался визит в Вашингтон министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

В рамках визита по инициативе и при участии госсекретаря США Энтони Блинкена запланировано проведение встречи с министром иностранных дел Армении.