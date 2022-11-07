День великой Победы Азербайджана

Автор: Хадиджа Мамедова

Член Платформы "Диаспорская Молодежь Азербайджана", участница III Летнего лагеря диаспорской молодежи

Отечественная война, начавшаяся 27 сентября 2020 года, продолжавшаяся 44 дня и завершившаяся освобождением наших оккупированных территорий, стала самой яркой страницей в нашей истории и источником гордости азербайджанского народа.

Продемонстрировав международному миру возможность восстановления справедливости и права за счет своей силы, наш народ увидел закономерный результат мудрой политики, проводимой его лидером на протяжении многих лет. Азербайджанский народ, тесно объединившись вокруг своего лидера - Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, продемонстрировал всему миру свою силу, решимость и борьбу. Президент Ильхам Алиев показал пример не только лидера-победителя на военном поприще, но и пример великого стратега на дипломатическом фронте, стал голосом правды в информационной войне Азербайджана, символом борьбы лидера в единстве со своим народом.

В результате проводимой успешной политики Президента Ильхама Алиева Азербайджан самостоятельно решил конфликт, длившийся почти 30 лет. Наша территориальная целостность была восстановлена. Народ Азербайджана и азербайджанцы всего мира, сплотившись воедино, доказали, что Азербайджан борется за правду, за справедливость, за восстановление территориальной целостности.

Азербайджанская армия показала пример настоящего героизма, мужества, отваги и решимости. Военные укрепления, построенные противником за 30 лет, на которые были потрачены миллионы средств, были уничтожены, стратегия, примененная нашей победоносной армией, стала новым примером для современной военной науки.

Логическим итогом всего этого стало освобождение от 30-летней оккупации наших исконных земель - Джебраильского, Физулинского, Губадлинского районов, города Шуша, поселка Гадрут, других населенных пунктов, сотен сел и стратегических высот. Военная стратегия, реализованная нашей национальной армией, вошла в современную военную историю как выдающийся пример. В этой войне был разрушен созданный армянами о себе миф о "непобедимости". За короткий промежуток времени были уничтожены сотни единиц техники противника, армянская армия была разгромлена.

Кульминационным моментом в войне стал период освобождения города Шуша 8 ноября, более 70 сел, 1 поселка, 8 стратегических высот - 9 ноября. Таким образом, 10 ноября Армения капитулировала, Президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении было подписано заявление о полном прекращении огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, обеспечении строительства новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыванскую Автономную Республику и западные районы Азербайджана. 20 ноября 2020 года были освобождены Агдамский, 25 ноября - Кельбаджарский, 1 декабря - Лачинский районы.

Подписанное как итог Отечественной войны трехстороннее заявление предусматривало вывод незаконных армянских формирований из Карабаха. Азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что, несмотря на то, что с окончания войны прошло 2 года, Армения не выполнила взятые на себя обязательства по трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года и что незаконные армянские вооруженные отряды до сих пор не выведены с территории Азербайджана. Вместе с тем армянская сторона продолжает торпедировать ход реализации трёхсторонних договорённостей, совершает провокации на азербайджано-армянской границе.

В эти дни Азербайджан празднует вторую годовщину величайшей победы последних столетий. Благодаря 44-дневной борьбе за право весь мир увидел, что Азербайджан сплочен как кулак. Мы верим, что Азербайджан, который с честью и гордостью преодолел это суровое испытание истории, еще больше укрепит свои позиции в формирующемся новом мировом порядке. Наша 44-дневная Отечественная война стала источником нашей славной гордости на протяжении всей истории!