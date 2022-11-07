Теймур Мусаев посетил могилы шехидов Отечественной войны

8 ноября отмечается День Победы азербайджанского народа в 44-дневной войне. Карабахская Победа, вписанная золотыми буквами в многовековую историю Азербайджана, была достигнута благодаря армии страны под руководством Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева. Был положен конец 30-летней оккупации, восстановлена территориальная целостность страны.

Накануне второй годовщины Великой Победы министр здравоохранения Теймур Мусаев и члены коллегии министерства посетили могилы шехидов Отечественной войны во второй Аллее почетного захоронения.

Как сообщили Day.Az в понедельник в министерстве здравоохранения Азербайджана, была почтена светлая память врачей и медицинских работников, погибших за территориальную целостность нашей страны, возложены цветы к их могилам, вознесены молитвы за упокой их душ.

Отметим, что в 44-дневной Отечественной войне геройски погибли 44 медицинских работника - 11 врачей, 7 фельдшеров и 26 медицинских инструкторов, ранены 159 военно-медицинских работников.