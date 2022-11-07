Ильхам Алиев - государственный деятель, отстоявший интересы Азербайджана на международной арене

В преддверии приближающейся второй годовщины Победы Азербайджана в 44-дневной войне ирландский историк, доктор Патрик Уолш в эксклюзивном интервью первой англоязычной газете Азербайджана "Azernews" поделился своими взглядами о роли, которую сыграл глава государства в Победе, а также назвал важные принятые решения и элементы, позволившие освободить Карабах от армянской оккупации.

С оригиналом интервью можно ознакомиться по ссылке.

Отвечая на вопрос о том, какие ключевые принципы помогли Азербайджану в прервании 30-летней оккупации, Уолш указал на наличие функционального государства и стабильного правительства, производительной экономики.

Как отметил историк, азербайджанцы показали сплоченность национального духа, использовали эффективный план ведения войны, в котором использовались самые полезные современные технологии, приобретенные для решения поставленной задачи. По словам Уолша, азербайджанские военнослужащие хорошо обучены и прекрасно понимали план кампании по освобождению. Кроме того, была продемонстрирована мудрость государства, которое приняло верные военные и политические решение в самые необходимые и важные моменты.

Ирландский историк подчеркнул важность подготовки Азербайджана к освобождению оккупированных земель под непосредственным руководством и командованием Президента Ильхама Алиева - сплочение общества, расширенная дипломатическая, политическая, военная деятельность главы государства, сопровождавшиеся приобретением современного оружия и установлением более тесных отношений с ведущими армиями мира для освоения их опыта.

"Все деньги мира не позволят создать эффективную военную силу, предназначенную для претворения в жизнь плана, который требует большой координации усилий, чтобы действительно работать в ходе испытания в бою. Обширные учебные операции вместе с турецкими вооруженными силами были жизненно важны. При этом Азербайджан воевал не только с армянами. В Баку знали о возможности некоторой формы вмешательства России, которую необходимо учитывать. И довоенная дипломатия, и контакты с Москвой во время войны были важны для контролируемого управления исходом, сводя к минимуму потери ради достигнутых успехов", - сказал Патрик Уолш.

Отвечая на вопрос о том, какие факторы помешали России вмешаться в войну 2020 года, доктор Уолш подчеркнул, что Россия считает Азербайджан хорошим соседом.

"В Ереване так и не поняли, как за последние десятилетия изменился баланс сил на Южном Кавказе и что Россия собирается с этим считаться. Кроме того, Кремль высоко ценит отношения с Турцией. Все эти факторы позволили в интересах Москвы не препятствовать прогрессу Азербайджана. Единственным аспектом, который мог бы обеспокоить РФ, была эскалация войны со стороны Армении, которая могла бы повлечь за собой региональную нестабильность, или возможность гуманитарной катастрофы", - отметил ирландский историк.

В период 44-дневной войны в мире бушевала пандемия COVID-19, мировая экономика сильно пострадала и страны были заняты решением этих проблем. Несмотря на все эти события, Президент Ильхам Алиев в ответ на широкомасштабную провокацию Армении принял решение предотвратить нападение на Азербайджан и была начата контрнаступителная спецоперации, целью которой была борьба за деоккупацию исконных азербайджанских территорий. Были воплощены комплексные приготовления, стратегические расчеты, практические меры и многое другое. Все это помогло гарантировать Победу.

Рассказывая обо всем этом, Уолш подчеркнул, что, сорвав процесс мирного урегулирования, армяне сами привели все к войне: "Важным моментом стал инцидент с Товузом, который показал, что "новая война за новые территории" - не просто риторика армянского руководства. Внутренняя политика Армении, возникшая из-за дестабилизирующего влияния Пашиняна, действительно спровоцировала войну в момент, выбранный Ереваном, а не Баку".

Напомним, что наряду с тем, как азербайджанская армия освобождала Карабах от армянской оккупации, Президент Ильхам Алиев на дипломатическом фронте и в средствах массовой информации очень активно отстаивал право Азербайджана на защиту своих международно признанных земель. Кроме того, глава государства находился на связи с мировыми лидерами, отмечая необходимость восстановления справедливости.

Оглядываясь на те дни и интервью Президента Ильхама Алиева ведущим мировым СМИ, доктор Патрик Уолш подчеркнул, что во главе Азербайджана стоит высокоэффективный государственный деятель, который на международной арене отстоял интересы страны в информационной войне, которая велась против азербайджанского государства.

"Качество интервью Президента Ильхама Алиева мировым СМИ было выдающимся, и Азербайджан был представлен в самом ярком свете. Азербайджанский лидер предъявил Западу основные факты международного права, отметив справедливость освободительной войны. Кроме того, Пашинян постоянно путался, когда сталкивался с Президентом Ильхамом Алиевым как в России, так и перед западными журналистами. Выиграть информационную войну было жизненно необходимо, поскольку в этой сфере пропаганды армяне имели преимущество перед скрытыми симпатиями Запада", - сказал Уолш.

Как результат, послевоенные процессы развиваются не так, как хотелось бы Армении и она пытается уклониться от выполнения некоторых важных пунктов трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года при посредничестве России.

В интервью Azernews Уолш также раскритиковал Францию за ее предвзятую позицию и осудил зверства, совершенные ею в прошлом и выразил надежду на будущую стабильность и мир в регионе Южного Кавказа.

"Франция была лишь обструктивным элементом в этом процессе, и ей нельзя позволять сохранять свою однобокую позицию, которая обусловлена менталитетом крестоносцев. Стоит ли удивляться тому, что ОБСЕ потерпела неудачу и вопрос пришлось решать силой? Вопрос риторический. Есть признаки того, что вскоре может быть заключен договор, и будем надеяться, что так и будет. Природа не терпит пустоты, и конфликт разгорается, когда дипломатия терпит неудачу. Все это мы слишком трагически видели в Украине. Будем надеяться, что трудные решения могут быть приняты сейчас, чтобы будущим поколениям не пришлось жертвовать собой из-за вопросов, которые должны быть решены раз и навсегда за столом переговоров", - заключил Патрик Уолш.