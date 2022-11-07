Правда азербайджанского дипломата и ступор в Армении

Ничего, казалось бы, не предвещало - как армянская государственная машина включилась вдруг против посла по особым поручениям Азербайджана Пярвина Мирзазаде.

Ранее Эдмон Марукян, посол по особым поручениям МИД Армении, отреагировал на опубликованное нашим изданием открытое письмо П. Мирзазаде, попытавшись оправдать и себя, и Армению. Азербайджанский дипломат - постоянный автор Day.Az, в своих статьях освещающий процессы в Армении и регионе. Видимо, материалы П. Мирзазаде настолько сильно изобличают происходящее в Ереване и глупость армянских властей, несостоятельность отдельных политиков и дипломатов там, что армянским медиа спустили соответствующую команду.

Происходящее сегодняшним утром напоминает нашествие армянской медийной саранчи, что невозможно без координации из единого центра. Государственные СМИ, новостные порталы и основные армянские каналы в Telegram накинулись на П. Мирзазаде, реагируя уже не столько на то письмо, сколько на недавние аналитические публикации азербайджанского дипломата на страницах Day.Az.

Все это демонстрирует, насколько больно задевают статьи П. Мирзазаде армянские власти и насколько верно он показывает их сущность.

Продолжение следует...