Победа героической азербайджанской армии и лидерство Президента Ильхама Алиева навсегда в памяти каждого представителя тюркского мира

Источник: Агентство международной информации Trend

Победа азербайджанского народа, героической армии страны и лидерство Президента Ильхама Алиева, которые вписали почетную страницу в славную историю, навсегда в памяти каждого представителя тюркского мира.

Об этом сказал Trend в понедельник главный советник Президента Турции Ялчин Топчу, передает Day.Az.

Он подчеркнул, что будущие поколения не забудут этот исторический эпос, созданный Азербайджаном, победившим врага, совершившего преступления против человечности, нарушившего все нормы международного права, а также эпос об азербайджанской армии, поразившей мир неимоверной самоотверженностью, героизмом, любовью к своему Отечеству, народу.

"От всей души поздравляем с отмечаемым 8 ноября Днем Победы Азербайджан, радость которого - наша радость, боль которого - наша боль. Желаем упокоения душ погибших мирных жителей, в том числе 10-месячной Нарин и годовалой Медины, и военнослужащих, отдавших свои жизни за освобождение Карабаха, а также желаем здоровья ветеранам. Пусть славное Отечество Азербайджан вечно живет и процветает под своим трехцветным флагом!" - сказал Топчу.