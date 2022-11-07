Благодаря Президенту Ильхаму Алиеву Азербайджан одержал победу и в информационной войне.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью первой англоязычной газете Азербайджана "Azernews", сказал ирландский историк, доктор Патрик Уолш, комментируя успехи Азербайджана во Второй Карабахской войне.

Напомним, что наряду с тем, как азербайджанская армия освобождала Карабах от армянской оккупации, Президент Ильхам Алиев на дипломатическом фронте и в средствах массовой информации очень активно отстаивал право Азербайджана на защиту своих международно признанных земель. Кроме того, глава государства находился на связи с мировыми лидерами, отмечая необходимость восстановления справедливости.

Оглядываясь на те дни и интервью Президента Ильхама Алиева ведущим мировым СМИ, доктор Патрик Уолш подчеркнул, что во главе Азербайджана стоит высокоэффективный государственный деятель, который на международной арене отстоял интересы страны в информационной войне, которая велась против азербайджанского государства.

"Качество интервью Президента Ильхама Алиева мировым СМИ было выдающимся, и Азербайджан был представлен в самом ярком свете. Азербайджанский лидер предъявил Западу основные факты международного права, отметив справедливость освободительной войны. Кроме того, Пашинян постоянно путался, когда сталкивался с Президентом Ильхамом Алиевым как в России, так и перед западными журналистами. Выиграть информационную войну было жизненно необходимо, поскольку в этой сфере пропаганды армяне имели преимущество перед скрытыми симпатиями Запада", - сказал Уолш.

Как результат, послевоенные процессы развиваются не так, как хотелось бы Армении и она пытается уклониться от выполнения некоторых важных пунктов трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года при посредничестве России.