https://news.day.az/politics/1509625.html Армения сорвала мирный процесс и спровоцировала Вторую Карабахскую войну - ирландский историк Патрик Уолш
Армения сорвала мирный процесс и спровоцировала Вторую Карабахскую войну - ирландский историк Патрик Уолш
Армения сорвала мирный процесс и спровоцировала Вторую Карабахскую войну.
Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью первой англоязычной газете Азербайджана "Azernews", сказал ирландский историк, доктор Патрик Уолш, комментируя успехи Азербайджана во Второй Карабахской войне.
"Важным моментом стал инцидент с Товузом, который показал, что "новая война за новые территории" - не просто риторика армянского руководства. Внутренняя политика Армении, возникшая из-за дестабилизирующего влияния Пашиняна, действительно спровоцировала войну в момент, выбранный Ереваном, а не Баку", - сказал Уолш.
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