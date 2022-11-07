Армения сорвала мирный процесс и спровоцировала Вторую Карабахскую войну.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью первой англоязычной газете Азербайджана "Azernews", сказал ирландский историк, доктор Патрик Уолш, комментируя успехи Азербайджана во Второй Карабахской войне.

"Важным моментом стал инцидент с Товузом, который показал, что "новая война за новые территории" - не просто риторика армянского руководства. Внутренняя политика Армении, возникшая из-за дестабилизирующего влияния Пашиняна, действительно спровоцировала войну в момент, выбранный Ереваном, а не Баку", - сказал Уолш.