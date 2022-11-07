В Ереване так и не поняли, как изменился баланс сил на Южном Кавказе

В Ереване так и не поняли, как за последние десятилетия изменился баланс сил на Южном Кавказе и что Россия собирается с этим считаться.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью первой англоязычной газете Азербайджана "Azernews", сказал ирландский историк, доктор Патрик Уолш, рассказывая о том, какие факторы помешали РФ вмешаться в войну 2020 года.

"Россия считает Азербайджан хорошим соседом. Кроме того, Кремль высоко ценит отношения с Турцией. Все эти факторы позволили в интересах Москвы не препятствовать прогрессу Азербайджана. Единственным аспектом, который мог бы обеспокоить РФ, была эскалация войны со стороны Армении, которая могла бы повлечь за собой региональную нестабильность, или возможность гуманитарной катастрофы", - отметил ирландский историк.