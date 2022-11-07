Париж не может быть посредником в нормализации отношений между Баку и Ереваном

Франция была лишь обструктивным элементом в этом процессе, и ей нельзя позволять сохранять свою однобокую позицию, которая обусловлена менталитетом крестоносцев.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью первой англоязычной газете Азербайджана "Azernews", сказал ирландский историк, доктор Патрик Уолш, критикуя Париж за предвзятую позицию и осудил зверства, совершенные Францией в прошлом.

Выразив надежду на будущую стабильность и мир в регионе Южного Кавказа, Уолш сказал:

"Стоит ли удивляться тому, что ОБСЕ потерпела неудачу и вопрос пришлось решать силой? Вопрос риторический. Есть признаки того, что вскоре может быть заключен договор, и будем надеяться, что так и будет. Природа не терпит пустоты, и конфликт разгорается, когда дипломатия терпит неудачу. Все это мы слишком трагически видели в Украине. Будем надеяться, что трудные решения могут быть приняты сейчас, чтобы будущим поколениям не пришлось жертвовать собой из-за вопросов, которые должны быть решены раз и навсегда за столом переговоров".