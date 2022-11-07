В Таллине состоялась встреча с азербайджанской общиной

В Доме Азербайджана, функционирующем в столице Эстонии Таллине, состоялась встреча с азербайджанской общиной.

На мероприятии, начавшемся с исполнения нашего государственного гимна, минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность и освобождение Азербайджана.

Объявив встречу открытой, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов вначале поздравил наших соотечественников с 8 Ноября - Днем Победы.

Напомнив поручения и рекомендации Президента Ильхама Алиева на состоявшемся в Шуше V Съезде азербайджанцев мира, а также его высказывание "Aзербайджанское государство в своей деятельности всегда интересуется жизнью и бытом азербайджанцев, проживающих за рубежом, налаживает контакты. Это - важный фактор в плоскости межгосударственных отношений", председатель отметил, что комитет всегда готов оказать поддержку обеспечению солидарности наших соотечественников, проживающих за рубежом, укреплению их связей с Родиной.

Высоко оценив деятельность азербайджанской общины в Эстонии и назвав ее одной из активных общин в мире, председатель комитета обосновал это показателями качества наших соотечественников, их стремительной интеграцией в местное общество и подчеркнул, что действия наших соотечественников, отвечающие национальным интересам Азербайджана и Эстонии, заслуживают большого одобрения.

Он коснулся значения проведенных в Эстонии встреч с точки зрения единства и солидарности наших соотечественников, констатировал, что предпринимаются шаги в направлении организационного становления азербайджанской диаспоры, и в настоящее время видны их реальные результаты.

Затем выступил чрезвычайный и полномочный посол нашей страны в Эстонии Анар Магеррамов. Отметив значение и пользу взаимодействия с азербайджанской общиной, посол позитивно оценил активность наших соотечественников, предпринятые в последние годы шаги в направлении организационного становления азербайджанской диаспоры, в том числе создание координационных советов.

Мероприятие было продолжено широким видеоотчетом о направлениях деятельности комитета и реализованных им проектах, показом просветительских видеороликов.

В ходе презентации председатель комитета привлек внимание наших соотечественников к сути и результатам проделанной работы. Он подчеркнул, что создание координационных советов и домов Азербайджана служит цели осуществления азербайджанскими общинами деятельности на высоком уровне и централизации данной деятельности.

По окончании встречи был проведен обмен мнениями с членами общины о повышении показателей качества диаспорской деятельности, ее активности на информационных платформах, механизмах прочного единства, целях диаспорского движения и на другие темы.

Выступавшие выразили главе Азербайджанского государства признательность за высокую оценку диаспорской деятельности.