В соцсетях распространяется провокационная информация о Нахчыване

В азербайджанском сегменте социальных сетей распространяется информация провокационного характера о Нахчыване.

Об сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Службу государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

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