https://news.day.az/politics/1509651.html В соцсетях распространяется провокационная информация о Нахчыване - СГБ Азербайджана
В соцсетях распространяется провокационная информация о Нахчыване - СГБ Азербайджана
В азербайджанском сегменте социальных сетей распространяется информация провокационного характера о Нахчыване.
Об сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Службу государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.
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