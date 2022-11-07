https://news.day.az/politics/1509663.html В Вашингтоне началась встреча глав МИД Азербайджана и Армении - ФОТО
В Вашингтоне началась встреча глав МИД Азербайджана и Армении - ФОТО
В Вашингтоне в понедельник началась встреча глав МИД Азербайджана и Армении.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации в Twitter министерства иностранных дел Азербайджана.
В публикации говорится, что в Вашингтоне началась двусторонняя встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна.
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