В Вашингтоне началась встреча глав МИД Азербайджана и Армении

В Вашингтоне в понедельник началась встреча глав МИД Азербайджана и Армении.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации в Twitter министерства иностранных дел Азербайджана.

В публикации говорится, что в Вашингтоне началась двусторонняя встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна.