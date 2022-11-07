В Таллине состоялся концерт, посвященный Дню Победы

В столице Эстонии Таллине состоялось торжественное мероприятие по случаю 8 Ноября - Дня Победы. В церемонии приняли участие сотрудники Государственного комитета по работе с диаспорой, посольства Азербайджана в Эстонии, официальные лица Эстонии, представители местной общественности, азербайджанской и турецкой общины.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, открыв мероприятие вступительным словом и поприветствовав гостей, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов поздравил наших соотечественников с 8 Ноября - Днем Победы.

Он отметил, что наше независимое государство и народ не смирились с 30-летней оккупацией азербайджанских земель.

Именно благодаря такой решимости наша героическая армия под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, освободив два года назад свои земли от оккупации, превратила ноябрь для нашего народа и проживающих за рубежом соотечественников в месяц Освобождения. Он констатировал, что с 27 сентября по 8 ноября в Азербайджане с большим почтением отдают дань памяти шехидов, что Азербайджанское государство высоко оценивает отвагу наших гази.

Было привлечено внимание к тому, что в настоящее время в освобожденном Карабахском экономическом районе проводятся широкомасштабные работы по реконструкции и благоустройству, что начался процесс программы "Bеликое возвращение".

Выразив признательность азербайджанской диаспоре и нашим молодым соотечественникам, доводившим во время 44-дневной Отечественной войны и в поствоенный период азербайджанские реалии до эстонской общественности, председатель комитета с удовлетворением подчеркнул, что Эстонское государство всегда оказывало поддержку нашей стране.

Затем выступил председатель Эстонско-азербайджанского культурного центра Ниязи Гаджиев.

В исполнении выступивших в художественной части мероприятия солистки Эстонского театра оперы и балета Ольги Зайцевой и скрипачки Мари-Лиис Уйбо были представлены произведения азербайджанских и эстонских композиторов.

В рамках церемонии состоялась презентация музыкального диска в исполнении эстонских и азербайджанских музыкантов.