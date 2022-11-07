Иран платил сотни тысяч евро своей агентуре в Азербайджане - РАЗОБЛАЧЕНИЕ - ФОТО
Иранская хакерская группа Black Rewards обнародовала внутренние документы Организации культуры и исламских связей Ирана с данными об оплате иранским агентам в Азербайджане.
Как передает Day.Az со ссылкой на информацию и документы, распространенные в соцсетях, это - письма на официальных бланках указанной организации, адресованные Мухаммеду Фатх Али, замминистру иностранных дел по финансовым и административным вопросам.
Документы содержат просьбу о переводе сотен тысяч евро на счета иранских агентов в разных странах.
В частности, в январе и марте 2022 г. в Баку было переведено €47.158 и €75.000, а в Нахичевань - €15.083 и €30.000.
В апреле 2022 г. в Баку было переведено еще €40.000.
Также фигурирует перевод €40.000 в Москву в апреле 2022 г.
Переводы совершались из государственного банка Ирана.
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