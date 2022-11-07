Иран платил сотни тысяч евро своей агентуре в Азербайджане

Иранская хакерская группа Black Rewards обнародовала внутренние документы Организации культуры и исламских связей Ирана с данными об оплате иранским агентам в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на информацию и документы, распространенные в соцсетях, это - письма на официальных бланках указанной организации, адресованные Мухаммеду Фатх Али, замминистру иностранных дел по финансовым и административным вопросам.

Документы содержат просьбу о переводе сотен тысяч евро на счета иранских агентов в разных странах.

В частности, в январе и марте 2022 г. в Баку было переведено €47.158 и €75.000, а в Нахичевань - €15.083 и €30.000.

В апреле 2022 г. в Баку было переведено еще €40.000.

Также фигурирует перевод €40.000 в Москву в апреле 2022 г.

Переводы совершались из государственного банка Ирана.