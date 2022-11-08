Победа Азербайджана и на инфополе, и на поле боя стала возможна благодаря дипломатии Ильхама Алиева

8 ноября Азербайджан отмечает День Победы. Именно в этот день два года назад азербайджанская армия освободила Шушу, что имело решающую роль в судьбе Второй карабахской войны.

Об этом Day.Az сказал бывший советник госсекретаря США, американский аналитик, политический обозреватель Пол Гобл.

По его словам, победа Азербайджана была неизбежна.

"Потому что Азербайджан имеет более крупную и лучше вооруженную армию. Это не произошло в один миг. Страна несколько лет наращивала военный бюджет, правительство уделяло пристальное внимание армейскому строительству и закупке самых современных вооружений из Турции, Израиля и др. стран", - напомнил он.

В то же время наш собеседник отметил успешную работу Азербайджана в сфере дипломатии:

"Россия считалась союзницей Армении в рамках блока ОДКБ. Однако когда начались боевые действия стало очевидно, что Армения не сможет рассчитывать на ВС России в противостоянии с Азербайджаном, поскольку Баку является важным экономическим партнёром для Москвы", - пояснил американский аналитик.

Перечисляя факторы, повлиявшие на успех Азербайджана в 44-дневной войне, наш собеседник отметил многочисленные интервью Президента Ильхама Алиева зарубежным СМИ.

"Во время 44-дневной войны Ильхам Алиев дал десятки интервью международным медиакомпаниям, таким как BBC, CNN, Al Jazeera, Fox TV, ARD, Le Figaro и т.д. На мой взгляд эти интервью в какой-то мере повлияли на европейских зрителей, которые ранее считали что Азербайджан якобы напал на Армению. То есть, была одержана важная победа на инфополе, что внесло огромный вклад в итоговую победу на поле боя", - подытожил Пол Гобл.

Абдул Керимханов