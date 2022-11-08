Посольство Турции поздравило азербайджанский народ с Днем Победы

Посольство Турции в Азербайджане поздравило азербайджанский народ с 8 ноября - Днем Победы.

Как передает Day.Az, об этом говорится во вторник в публикации посольства в Twitter.

"Сердечно поздравляем весь азербайджанский народ со второй годовщиной 8 ноября - Дня Победы, вписанной золотыми буквами в историю азербайджанского народа. Чтим память шехидов, отдавших свои жизни за достижение этой великой победы, и желаем выздоровления ветеранам", - говорится в публикации.