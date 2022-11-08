Джейхун Байрамов встретился в Вашингтоне с Энтони Блинкеном и Араратом Мирзояном

В Вашингтоне стартовала трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Как передает Day.Az, об этом говорится во вторник в публикации МИД Азербайджана в Twitter.

"Стартовала трехсторонняя встреча глав министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна с государственным секретарем США Энтони Блинкеном", - говорится в публикации.