https://news.day.az/politics/1509716.html Джейхун Байрамов встретился в Вашингтоне с Энтони Блинкеном и Араратом Мирзояном - ФОТО
Джейхун Байрамов встретился в Вашингтоне с Энтони Блинкеном и Араратом Мирзояном - ФОТО
В Вашингтоне стартовала трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.
Как передает Day.Az, об этом говорится во вторник в публикации МИД Азербайджана в Twitter.
"Стартовала трехсторонняя встреча глав министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна с государственным секретарем США Энтони Блинкеном", - говорится в публикации.
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