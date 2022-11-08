Джейхун Байрамов отметил День Победы с соотечественниками, проживающими в США

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отметил 8 Ноября - День Победы в Вашингтоне с нашими соотечественниками, проживающими в США.

Как передает Day.Az, об этом во вторник министр написал на своей странице в Twitter.

"Рад присутствовать на организованном посольством Азербайджана в США мероприятии, посвященном Дню Победы в Вашингтоне. Рад был отметить этот славный праздник вместе с нашими соотечественниками, проживающими в США. С Днем Победы Азербайджан!", - написал он.