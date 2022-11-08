Джейхун Байрамов призвал Мирзояна не подрывать мирный процесс

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов призвал своего армянского коллегу Арарата Мирзояна воздерживаться от действий, подрывающих мирный процесс.

Как передает Day.Az, об этом во вторник на своей странице в Twitter написал глава МИД Азербайджана.

"По инициативе госсекретаря США Энтони Блинкена в Вашингтоне состоялась встреча с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Я подтвердил приверженность и готовность Азербайджана к скорейшему заключению мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией и призвал воздерживаться от действий, которые могли бы подорвать этот процесс", - написал Байрамов.