https://news.day.az/politics/1509719.html Джейхун Байрамов призвал Мирзояна не подрывать мирный процесс
Джейхун Байрамов призвал Мирзояна не подрывать мирный процесс
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов призвал своего армянского коллегу Арарата Мирзояна воздерживаться от действий, подрывающих мирный процесс.
Как передает Day.Az, об этом во вторник на своей странице в Twitter написал глава МИД Азербайджана.
"По инициативе госсекретаря США Энтони Блинкена в Вашингтоне состоялась встреча с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Я подтвердил приверженность и готовность Азербайджана к скорейшему заключению мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией и призвал воздерживаться от действий, которые могли бы подорвать этот процесс", - написал Байрамов.
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