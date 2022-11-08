https://news.day.az/politics/1509743.html Микаил Джаббаров разместил публикацию в связи с Днем Победы - ВИДЕО
Микаил Джаббаров разместил публикацию в связи с Днем Победы - ВИДЕО
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров сделал публикацию в своем Twitter-аккаунте в связи с Днем Победы, передает Day.Az.
"Мы с глубоким уважением чтим память наших героев, ставших шехидами за территориальную целостность нашей Родины, и желаем ветеранам войны скорейшего выздоровления. С Днем Победы!", - говорится в публикации.
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