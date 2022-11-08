Микаил Джаббаров разместил публикацию в связи с Днем Победы

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров сделал публикацию в своем Twitter-аккаунте в связи с Днем Победы, передает Day.Az.

"Мы с глубоким уважением чтим память наших героев, ставших шехидами за территориальную целостность нашей Родины, и желаем ветеранам войны скорейшего выздоровления. С Днем Победы!", - говорится в публикации.