Водрузить азербайджанский флаг в Шуше было величайшей мечтой каждого нашего солдата и офицера.

Об этом сказал во вторник Trend командир армейского корпуса генерал-майор Кянан Сеидов, передает Day.Az.

Генерал-майор отметил, что азербайджанская армия в 44-дневной войне последовательно освобождала от оккупации один населенный пункт за другим, становясь все ближе к Шуше.

По его словам, отличительной чертой Шушинской операции был среди прочего сложный рельеф местности.

"Мы уже находились в окрестностях города Шуша и освободить его любой ценой и водрузить там азербайджанский флаг было самым большим желанием и мечтой каждого нашего солдата и офицера. Задачей было освобождение города Шуша и азербайджанский воин ее выполнил", - сказал генерал-майор.

Он также рассказал об армейском строительстве в послевоенное время.

"В целом опыт показал, что есть необходимость в открытии специальных воинских частей, способных выполнять задачи в условиях горно-лесной, труднопроходимой местности. При участии Президента, Главнокомандующего Ильхама Алиева состоялось открытие на освобожденных землях нескольких воинских частей коммандо, и процесс создания новых воинских частей продолжается", - сказал Сеидов.