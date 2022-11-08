В связи с Днем Победы в Баку проходит шествие в сопровождении военных оркестров

В Баку проходит шествие по случаю 8 ноября - Дня Победы.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, шествие началось в сопровождении военных оркестров военного лицея имени Джамшида Нахчыванского минобороны и Учебно-тренировочного центра азербайджанской армии.

Шествие проходит по трем маршрутам.

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