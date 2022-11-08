https://news.day.az/politics/1509767.html В связи с Днем Победы в Баку проходит шествие в сопровождении военных оркестров - ФОТО
В связи с Днем Победы в Баку проходит шествие в сопровождении военных оркестров - ФОТО
В Баку проходит шествие по случаю 8 ноября - Дня Победы.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, шествие началось в сопровождении военных оркестров военного лицея имени Джамшида Нахчыванского минобороны и Учебно-тренировочного центра азербайджанской армии.
Шествие проходит по трем маршрутам.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре