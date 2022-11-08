https://news.day.az/politics/1509769.html МИД Турции поздравил азербайджанский народ с Днем Победы
МИД Турции поздравил азербайджанский народ с Днем Победы
Министерство иностранных дел Турции поздравило азербайджанский народ с Днем Победы.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте МИД Турции.
"Поздравляем с 8 Ноября - Днем Победы братский Азербайджан, освободивший находившиеся под оккупацией свои земли в результате героической борьбы", - говорится в поздравлении.
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