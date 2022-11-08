МИД Турции поздравил азербайджанский народ с Днем Победы

Министерство иностранных дел Турции поздравило азербайджанский народ с Днем Победы.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте МИД Турции.

"Поздравляем с 8 Ноября - Днем Победы братский Азербайджан, освободивший находившиеся под оккупацией свои земли в результате героической борьбы", - говорится в поздравлении.