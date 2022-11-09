Победой в 44-дневной войне Ильхам Алиев реализовал чаяния и национальное устремление всего азербайджанского народа

Было очевидно, что война неизбежна, учитывая принятия в Армении доктрины Тонояна, предусматривающая войну против Азербайджана. Плюс постоянно декларировавшееся устремление армянских реваншистов дойти до Баку, энергетический шантаж, связанный с тем что Армения декларировала о нанесении ударов по объектам критической инфраструктуры Азербайджана, включая газопроводы и нефтепроводы. В этих условиях был только вопрос времени, когда Ереван начнёт новую агрессию. Поэтому Президент Азербайджана Ильхам Алиев, понимая, что война неизбежна, готовил государство, армию и нацию к тому, что если Армения совершит нападение, Азербайджан будет готов принять этот вызов и победить.

Об этом в интервью Day.Az сказал главный редактор журнала "Национальная оборона", политический аналитик Игорь Коротченко.

"Во-первых, была создана эффективная экономика. Экономика - это основа функционирования государства. Поэтому начиная с "Контракта века", который был реализован усилиями Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдаром Алиевым, затем был продолжен его преемником Ильхамом Алиевым. Азербайджан смог решить вопрос, связанный с привлечением в экономику мощных финансовых ресурсов за счёт экспорта углеводородов. Была обеспечена энергетическая независимость государства, приток в экономику государства огромного количества валюты и создания секторов устойчивого развития, что дало возможность государству чувствовать себя эффективно и направить средства на модернизацию и построение современной армии. Создание современной, мощной, эффективной армии была вторая задача, решённая Ильхамом Алиевым. Которая была вооружена лучше, оружие закупалось в таких государствах, как Россия, Израиль, ряд других государств. Всё это позволило азербайджанской армии не только иметь это оружие, но и эффективно применять. То есть, профессиональный уровень армии, уровень генералитета был очень высокий. И безусловно личность Верховного главнокомандующего, который определял основные направления военного строительства, контролировал, уделял личное внимание к вопросам повышения боевой готовности", - подчеркнул он.

По его словам, под руководством Президента Ильхама Алиева была создана эффективная политическая система, которая была оптимальна для условий, в которых находился Азербайджан.

"Это жёсткая вертикаль власти, которая концентрировалась на самом верху в руках Президента. Именно эта модель применительна к региону, к Азербайджану. Она как раз и позволила также стать одним из краеугольных камней в фундаменте победы. Важно отметить и высокий патриотический настрой азербайджанского общества, которое воспринимало эту войну как Отечественную, освободительную. Следовательно, война имела справедливый характер и была поддержана всей нацией", - заявил политический аналитик.

Отмечая азербайджанскую дипломатию, Игорь Коротченко напомнил, что в условиях боевых действий были непрекращающиеся попытки целого ряда мировых лидеров заставить Азербайджан остановиться, вступить в переговоры и фактически вырвать победу из рук.

"Лишь благодаря дипломатическому таланту, твёрдости, уверенности в себе все эти попытки ключевых мировых игроков остановить Азербайджан окончились неуспешно. Таким образом в лице Ильхама Алиева мы видим действительно выдающегося государственного политического деятеля, масштаб которого не ограничивается одним лишь Азербайджаном и даже регионом. Сегодня Ильхам Алиев по праву входит в число ведущих мировых политиков, которые определяют ход важнейших мировых процессов. Азербайджан успешно председательствует в Движении неприсоединения. Это вторая по масштабам после ООН организация. В целом, сочетание всех этих факторов, безусловно политический и полководческий талант Ильхама Алиева стали теми слагаемыми, которые позволили Азербайджану принять этот исторический и геополитический вызов и в ответ на армянскую агрессию начать реализацию контрнаступательной операции "Железный кулак".

Очень важно, что как Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев ежедневно собирал совещания высшего командного военного состава, чтобы определить цели, задачи, ход боевых действий, планирование и контроль военных операций. Всё это осуществлялось в повседневном режиме контроля Президентом Азербайджана. Нужно также сказать, что ход военных приготовлений Азербайджана абсолютно чётко был определён военно-техническими приоритетами. Во-первых, наличие высокоточного оружия, средств разведки целеуказания, а также сил специальных операций, которые внесли решающий вклад на заключительном этапе войны для того, чтобы одержать эту победу. Резюмируя можно сказать, что во многом своей победой Азербайджан в том числе обязан своему Лидеру, Президенту, Верховному главнокомандующему. Потому что так устроено и современное общество, и современное государство и современная цивилизация. Когда главенствует известный принцип "Кадры решают всё". То, что во главе Азербайджана оказался такой политик, который смог своим упорным, ежедневным трудом на протяжении многих лет создать эффективную азербайджанскую армию и государство, привело к той победе, которая наступила спустя 44 дня после ведения боевых действий", - полагает наш собеседник.

Главред журнала "Национальная оборона" также напомнил, что армянская армия представляла собой достаточно мощную силу.

"Армения опиралась на долгосрочную систему сооружений. То, что называлось "линия Оганяна" это создававшаяся на протяжении десятилетий эшелонированная система укреплений, в том числе и бетонированных с предпольями, заминированных участков местности, которые казались непреодолимыми. Армения полагала, что любые боевые действия, которые бы начал Азербайджан, упёрлись в эту систему обороны, которую как казалось невозможно преодолеть (по крайней мере по мнению ереванских стратегов). Тем не менее, и ход операций, и ключевые решения, которые принимались в ходе Второй карабахской войны, были спланированы таким образом, что даже в таких неблагоприятных условиях, которых азербайджанской армии приходилось наступать и преодолевать укрепления, эшелонированную систему обороны, тактические приёмы работы системы разведки, целеуказания и компонентов мощи ВС Азербайджана позволили всё-таки удержать эту победу, которая по праву вошла в учебники современной военной истории и является венцом азербайджанской военной мысли", - полагает политический аналитик.

Как подметил Игорь Коротченко, одержав победу Азербайджан не почивал на лаврах за прошедшие два года.

"Сегодня меняется карабахский регион, где прокладываются новые дороги, создаётся инфраструктура мирового уровня, включая и международные аэропорты, строятся дороги, пробиваются туннели, воздвигаются масштабные агрокластерные проекты. То есть, меняется облик региона, который почти 30 лет был разрушен и уничтожен. Это тоже показатель того, как Азербайджан смотрит в будущее. Многие вопросы ещё до конца не решены, не подписан мирный договор, не выведены незаконные армянские вооружённые формирования с карабахского региона. Ещё предстоит бороться за смыслы, интерпретации, но совершенно очевидно, что Азербайджан прекрасно сочетает дипломатические методы с силовыми, для того чтобы построить справедливый, честный мир и обеспечить спокойствие и развитие в регионе на десятки лет вперёд. Поэтому даже с моральной, политической, дипломатической точки зрения Азербайджан успешен, это эффективно развивающаяся страна, которая ставит цели и обеспечивает их реализацию. Находясь на посту Президента и Верховного главнокомандующего Ильхам Алиев смог реализовать чаяния и национальное устремление всего азербайджанского народа. Очень мало политиков в современной истории, которые бы несмотря на внешние неблагоприятные обстоятельства смогли бы добиться в полном объёме реализации этих задач. Поэтому даже с точки зрения этих критериев Ильхам Алиев навсегда вошёл в историю как выдающийся государственный и политический деятель современности", - заключил Игорь Коротченко.

Абдул Керимханов