https://news.day.az/politics/1509783.html СГБ поделилась видео по случаю Дня Победы - ВИДЕО
СГБ поделилась видео по случаю Дня Победы - ВИДЕО
Служба государственной безопасности (СГБ) подготовила видеоролик по случаю 8 Ноября - Дня Победы.
Как передает Day.Az, видео представлено с поздравлением СГБ по случаю Дня Победы: "Поздравляем наш народ с 8 ноября - Днем Победы, желаем нашему государству новых побед под руководством Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева! С победой, Азербайджан!".
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