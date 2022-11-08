СГБ поделилась видео по случаю Дня Победы

Служба государственной безопасности (СГБ) подготовила видеоролик по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

Как передает Day.Az, видео представлено с поздравлением СГБ по случаю Дня Победы: "Поздравляем наш народ с 8 ноября - Днем Победы, желаем нашему государству новых побед под руководством Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева! С победой, Азербайджан!".