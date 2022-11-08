Бинали Йылдырым поделился публикацией по случаю Дня Победы

Заместитель председателя Партии Справедливости и развития Турции Бинали Йылдырым поздравил азербайджанский народ с Днем Победы.

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"Поздравляю Азербайджан с Днем Победы. Чту память всех наших шехидов, отдавших жизни за Родину".