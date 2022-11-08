https://news.day.az/politics/1509785.html Бинали Йылдырым поделился публикацией по случаю Дня Победы
Бинали Йылдырым поделился публикацией по случаю Дня Победы
Заместитель председателя Партии Справедливости и развития Турции Бинали Йылдырым поздравил азербайджанский народ с Днем Победы.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Поздравляю Азербайджан с Днем Победы. Чту память всех наших шехидов, отдавших жизни за Родину".
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