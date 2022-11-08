https://news.day.az/politics/1509787.html В Пакистане прошел флешмоб по случаю Дня Победы Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
В Пакистане прошел флешмоб по случаю Дня Победы Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
Посольство Азербайджанской Республики в Пакистане совместно с Институтом Муслим, одним из ведущих мозговых центров этой страны, провели в Пакистане флешмобы, посвященные Дню Победы Азербайджана.
Об этом Day.Az сообщили в посольстве Азербайджана в Пакистане.
Отмечено, что на флешмобах были отражены лозунги "Карабах - Азербайджан", "День Победы Азербайджана", флаги Азербайджана, Пакистана, Турции, а также символ Карабаха - цветок Хары-бюльбюль.
Во флешмобах приняли участие более 800 пакистанцев.
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