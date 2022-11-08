В Пакистане прошел флешмоб по случаю Дня Победы Азербайджана

Посольство Азербайджанской Республики в Пакистане совместно с Институтом Муслим, одним из ведущих мозговых центров этой страны, провели в Пакистане флешмобы, посвященные Дню Победы Азербайджана.

Об этом Day.Az сообщили в посольстве Азербайджана в Пакистане.

Отмечено, что на флешмобах были отражены лозунги "Карабах - Азербайджан", "День Победы Азербайджана", флаги Азербайджана, Пакистана, Турции, а также символ Карабаха - цветок Хары-бюльбюль.

Во флешмобах приняли участие более 800 пакистанцев.