https://news.day.az/politics/1509801.html Два года назад Азербайджан показал свою силу всему миру - Минобороны Турции
Два года назад Азербайджан показал свою силу всему миру - Минобороны Турции
Министерство национальной обороны Турции поздравило Азербайджан с 8 Ноября - Днем Победы.
Как передает Day.Az, в поздравлении, опубликованном в "Twitter" Министерства обороны Турции, говорится:
"Поздравляем наш героический Азербайджан с 8 Ноября - Днем Победы. Мы и в дальнейшем будем вместе в горе и радости с нашими братьями, которые героической борьбой 2 года назад спасли свои земли от оккупации и показали всему миру силу Азербайджана".
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