Два года назад Азербайджан показал свою силу всему миру

Министерство национальной обороны Турции поздравило Азербайджан с 8 Ноября - Днем Победы.

Как передает Day.Az, в поздравлении, опубликованном в "Twitter" Министерства обороны Турции, говорится:

"Поздравляем наш героический Азербайджан с 8 Ноября - Днем Победы. Мы и в дальнейшем будем вместе в горе и радости с нашими братьями, которые героической борьбой 2 года назад спасли свои земли от оккупации и показали всему миру силу Азербайджана".