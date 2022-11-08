https://news.day.az/politics/1509828.html В Зангилане отмечают День Победы - ФОТО
В Зангилане отмечают День Победы - ФОТО
Уроженцы села Агалы Зангиланского района впервые отмечают День Победы в родном краю.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Карабахское бюро Trend, также в Зангилан организована поездка уроженцев этого края - бывших вынужденных переселенцев - представителей сферы науки.
Участники поездки ознакомились с современной инфраструктурой, построенной в селе Агалы Зангиланского района. Затем они посетят новый аэропорт, строящуюся городскую мечеть и другие объекты и территории в районе.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре