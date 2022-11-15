Открытие Зангезурского коридора устранит транзитную монополию Ирана в регионе

Тегерану известно, что Зангезурский коридор, определённый в рамках соглашения о прекращении огня при посредничестве России в 2020 году, соединит материковый Азербайджан не только с его Нахчыванским эксклавом, но и с его союзником Турцией, региональным соперником Ирана.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье политического аналитика из Сербии Николы Миковича, опубликованной в бельгийском издании Euractiv.

Издание напоминает, что в прошлом месяце, когда протесты распространились по Ирану, вооруженные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сосредоточились на другой, менее очевидной угрозе режиму: возможном мирном соглашении между Азербайджаном и Арменией.

В рамках широкомасштабных военных учений КСИР впервые отработал использование временных мостов для пересечения реки Араз, которая отделяет Иран от Азербайджана и Армении. Демонстрация военной силы стала символическим сигналом Баку о том, что Тегеран не приемлет изменений в этом приграничном районе.

Но почему, задаётся вопросом автор статьи, Иран так обеспокоен потенциальным мирным соглашением между Азербайджаном и Арменией?

"В рамках достигнутого при посредничестве России в 2020 году соглашения о прекращении огня, которое фактически положило конец 44-дневной войне, Армения согласилась на строительство транспортного сообщения между Азербайджаном и его Нахчыванским эксклавом, что окружен территорией Армении и Ирана и имеет небольшую границу с Турцией. Соглашение было призвано обеспечить беспрепятственное перемещение граждан, транспортных средств и товаров между азербайджанскими районами.

Контроль над транспортным сообщением для этого коридора будет гарантировать Федеральная служба безопасности (ФСБ) России, что является одной из причин, по которой транзитное сообщение остается предметом разногласий. Армения опасается, что Зангезурский коридор может повлиять на ее суверенитет и, в свою очередь, повлиять на ее границу с Ираном", - пишет Euractiv.

По мнению автора статьи, Азербайджан, как явный победитель 44-дневной войны, настаивает на реализации московского соглашения и хочет, чтобы Армения построила автомобильные и железнодорожные пути вдоль своей границы с Ираном без паспортного и таможенного контроля.

"Если Зангезурский коридор будет построен, это даст Турции новый сухопутный путь на Южный Кавказ, которым турецкое руководство, вероятно, воспользуется для усиления своего присутствия в богатом энергоносителями регионе. Турция получит более быстрый путь к рынкам Центральной Азии, что станет значительной геополитической победой Анкары.

Все эти события могут ослабить позиции Ирана в регионе. Зангезурский коридор положит конец транзитной зависимости Азербайджана от Ирана и устранит монополию Исламской Республики на транзитную монополию Ирана на Южном Кавказе. Транспортный коридор также передаст Баку контроль над распределением водных ресурсов в бассейне реки Араз", - подчёркивает издание.

Euractiv далее пишет, что после военных учений Тегерана министр иностранных дел Хосейн Амир-Абдоллахиян открыл генеральное консульство Исламской Республики в Гафане. Город расположен в Зангезурской области на юге Армении, стратегически важном районе, через который должен пройти Зангезурский коридор. Иран также рассматривает возможность продажи Армении оружия, в частности беспилотников Shahed-136.

"Тегеран не стесняется своих намерений. В видео, показанном по государственному телевидению через несколько дней после его военных учений, телекомпания Sahar TV предупредила Азербайджан, что "любой, кто неправильно смотрит на Иран, должен быть уничтожен". Хотя позже иранские официальные лица попытались приглушить риторику, подчеркнув "дружеские и братские отношения" между двумя странами, трудно не рассматривать недавние события как эскалацию.

Азербайджан был столь же воинственным, учитывая недавние статьи, опубликованные в СМИ, близких к правительству. По такому развитию событий можно предположить, что военные учения КСИР у границы с Азербайджаном, которые проводились на фоне протестов в районах, где доминируют азербайджанцы, на самом деле предназначались для внутренней аудитории.

Одно можно сказать наверняка: нынешние отношения между Азербайджаном и Ираном не являются ни дружественными, ни братскими. Хотя Азербайджан является светской страной, кажется, что шиитская вера - единственное, что объединяет две страны. У Баку и Тегерана другие союзники, приоритеты и геополитические цели.

Таким образом, если Азербайджану в конечном итоге удастся построить свой участок поддерживаемого Россией Зангезурского коридора, Иран станет вторым по величине проигравшим в войне 2020 года", - резюмирует Euractiv.