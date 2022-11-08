Руководящий состав минобороны Азербайджана посетил II Аллею шехидов в Баку

По случаю 8 Ноября - Дня Победы руководящий состав министерства обороны Азербайджана посетил II Аллею шехидов в Баку.

Как сообщили во вторник Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, была почтена светлая память героических сынов Родины, ставших шехидами во имя независимости и территориальной целостности нашей страны, возложены цветы к их могилам, вознесены молитвы за упокой их душ.