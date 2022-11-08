Минобороны Турции поздравило азербайджанский народ

Министерство национальной обороны Турции поздравило азербайджанский народ с 8 Ноября - Днем Победы.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится на официальной странице министерства в Twitter.

"Поздравляем героический Азербайджан с 8 Ноября - Днем Победы. Мы и впредь будем вместе и в горе, и в радости с нашими братьями, которые в результате героической борьбы два года назад освободили свои земли от оккупации, продемонстрировав всему миру силу Азербайджана", - говорится в поздравлении.

Напомним, что 8 ноября 2020 года в ходе 44-дневной Отечественной войны Азербайджана был освобожден от армянской оккупации город Шуша, имеющий большое духовное значение для азербайджанского народа. Освобождение города Шуша стало кульминацией 44-дневной Отечественной войны. Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 3 декабря 2020 года ежегодно 8 ноября отмечается в стране как День Победы.