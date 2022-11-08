Самая высокая башня Пакистана осветилась в цвета азербайджанского флага

Самая высокая башня Пакистана "Minar-e-Pakistan" в честь годовщины Дня Победы Азербайджана осветилась в цвета азербайджанского флага.

Об этом Day.Az сообщили в посольстве Пакистана.

Это событие вызвало большой интерес у жителей и гостей города.

"Minar-e-Pakistan" была построена в память о Лахорской резолюции о создании Пакистана и является памятником национального значения. Башня впервые в истории Пакистана была освещена цветами флага другой страны.