https://news.day.az/politics/1509858.html Самая высокая башня Пакистана осветилась в цвета азербайджанского флага - ФОТО
Самая высокая башня Пакистана осветилась в цвета азербайджанского флага - ФОТО
Самая высокая башня Пакистана "Minar-e-Pakistan" в честь годовщины Дня Победы Азербайджана осветилась в цвета азербайджанского флага.
Об этом Day.Az сообщили в посольстве Пакистана.
Это событие вызвало большой интерес у жителей и гостей города.
"Minar-e-Pakistan" была построена в память о Лахорской резолюции о создании Пакистана и является памятником национального значения. Башня впервые в истории Пакистана была освещена цветами флага другой страны.
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