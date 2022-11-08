Посольство Беларуси поздравило азербайджанский народ

Посольство Беларуси в Азербайджане поделилось публикацией по случаю Дня Победы.

Как передает Day.Az, посольство разместило поздравление на своей странице в Twitter.

"Посольство Беларуси поздравляет братский Азербайджан с праздником! От всего сердца желаем вам успехов в восстановлении мира и безопасности в регионе во имя благоденствия и процветания Азербайджана", - говорится в поздравлении.