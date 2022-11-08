https://news.day.az/politics/1509871.html Посольство Беларуси поздравило азербайджанский народ
Посольство Беларуси поздравило азербайджанский народ
Посольство Беларуси в Азербайджане поделилось публикацией по случаю Дня Победы.
Как передает Day.Az, посольство разместило поздравление на своей странице в Twitter.
"Посольство Беларуси поздравляет братский Азербайджан с праздником! От всего сердца желаем вам успехов в восстановлении мира и безопасности в регионе во имя благоденствия и процветания Азербайджана", - говорится в поздравлении.
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