МВД поделилось публикацией по случаю Дня Победы

Министерство внутренних дел поделилось публикацией по случаю Дня Победы.

Как сообщили Day.Az в МВД, в публикации говорится:

"8 Ноября - День освобождения от оккупации живописного уголка Азербайджана, жемчужины Карабаха - города Шуша, является также Днем Победы! От имени коллектива Министерства внутренних дел поздравляем наш народ-победитель по этому случаю".