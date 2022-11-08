https://news.day.az/politics/1509874.html МВД поделилось публикацией по случаю Дня Победы - ВИДЕО
МВД поделилось публикацией по случаю Дня Победы - ВИДЕО
Министерство внутренних дел поделилось публикацией по случаю Дня Победы.
Как сообщили Day.Az в МВД, в публикации говорится:
"8 Ноября - День освобождения от оккупации живописного уголка Азербайджана, жемчужины Карабаха - города Шуша, является также Днем Победы! От имени коллектива Министерства внутренних дел поздравляем наш народ-победитель по этому случаю".
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