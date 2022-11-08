https://news.day.az/politics/1509876.html Сельджук Байрактар поделился публикацией по случаю Дня Победы - ВИДЕО
Сельджук Байрактар поделился публикацией по случаю Дня Победы - ВИДЕО
Технический директор турецкой компании "Baykar" Сельджук Байрактар поздравил азербайджанский народ с Днем Победы.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Поздравляю наш дорогой Азербайджан со второй годовщиной освобождения своих земель от оккупации. Да упокоит Аллах души шехидов", - говорится в публикации.
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