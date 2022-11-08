Сельджук Байрактар поделился публикацией по случаю Дня Победы

Технический директор турецкой компании "Baykar" Сельджук Байрактар поздравил азербайджанский народ с Днем Победы.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Поздравляю наш дорогой Азербайджан со второй годовщиной освобождения своих земель от оккупации. Да упокоит Аллах души шехидов", - говорится в публикации.