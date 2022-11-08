https://news.day.az/politics/1509921.html Закир Гасанов поздравил личный состав азербайджанской армии с Днем Победы
Закир Гасанов поздравил личный состав азербайджанской армии с Днем Победы
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов поздравил личный состав азербайджанской армии с 8 Ноября - Днем Победы.
Об этом во вторник Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.
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