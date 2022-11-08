Прошло два года с освобождения города Шуша доблестной азербайджанской армией под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева. Освобождение города Шуша стало кульминацией 44-дневной Отечественной войны Азербайджана.

Сегодня, в День Победы, как передает Day.Az об освобождении города рассказали Trend участники Шушинской операции.

Как отметил полковник Джейхун Багиров, 27 сентября 2020 года азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию с целью пресечения военной активности противника, совершавшего провокации по всей линии фронта. Освобождая населенные пункты страны один за другим от армянской оккупации, азербайджанские воины достигли окрестностей города Шуша.

"Вероятность нападения противника была в двух направлениях: первое - Лачинский коридор, а второе - Ханкенди. Наша инженерно-саперная группа успешно выполнила задачу по перекрытию дорог с этих направлений. Врагу и в голову не могло прийти, что мы так быстро перекроем ему путь. Противник предпринял несколько попыток атак, однако его военная техника и живая сила были уничтожены на месте", - сказал полковник.

По словам лейтенанта Али Велиева, он участвовал в освобождении от оккупации нескольких районов и последний его бой был в Шушинском направлении.

"Шли очень тяжелые бои, однако мы освободили от оккупации нашу исконную землю Шушу. В этот период я был тяжело ранен. Двигаясь к Шуше в ночное время с десятью военнослужащими, мы натолкнулись на 30 вражеских солдат, завязалась перестрелка. Несмотря на то, что их было больше, мы вынудили их отступить. Освобождение города Шуша было очень важным, и азербайджанская армия выполнила эту задачу", - сказал он.

Прапорщик Гасанхан Мамедов также участвовал в боях с первых дней войны, в том числе в Шушинской операции.

"Главной целью было освобождение от врага города Шуша. В лесу Топхана близ города шли тяжелые бои. В ходе боев была уничтожена разведчасть противника", - сказал Мамедов.

Сверхсрочник Гадир Рустамов сказал Trend, что очень горд тем, что участвовал в освобождении от оккупантов родных земель.

"Когда мы получили приказ, что наша цель - освобождение города Шуша, я очень обрадовался. В Шушинском направлении шли очень тяжелые бои. Я был ранен в селе Дашалты у города Шуша и эвакуирован. Очень горжусь, что участвовал в освобождении наших земель от оккупации", - сказал Рустамов.