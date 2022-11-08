Во французской прессе опубликована статья о призыве азербайджанской стороны к Армении воздерживаться от действий, которые могут нарушить мирный процесс

На французском новостном портале "La Gazette" опубликована статья о том, что во время встречи 7 ноября в Вашингтоне, состоявшейся по инициативе госсекретаря США Энтони Блинкена, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов призвал армянского коллегу Арарата Мирзояна воздержаться от действий, которые могут нарушить мирный процесс.

Как сообщает во вторник Day.Az, в статье говорится, что по инициативе госсекретаря США Энтони Блинкена в Вашингтоне в официальном гостевом доме "Blair House" состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении.

"В ходе встречи азербайджанская сторона подтвердила свою приверженность и готовность к скорому заключению мирного договора с Арменией и призвала противоположную сторону воздержаться от действий, которые могут нарушить этот процесс", - говорится в статье.

Также подчеркивается, что министры обменялись мнениями относительно элементов возможного мирного договора, отметив, что есть еще ряд вопросов, которые необходимо решить.

"Обе стороны подтвердили обязательства, взятые лидерами Азербайджана и Армении на встречах 6 октября в Праге и 31 октября в Сочи", - отмечается в статье.

Со ссылкой на пресс-службу Государственного департамента США также было отмечено, что Соединенные Штаты решительно поддерживают суверенитет и территориальную независимость Азербайджана и Армении.

"Азербайджан и Армения предпринимают смелые шаги для достижения мира. Прямой диалог - лучший путь к действительно прочному миру, и мы очень рады его поддержать. То, что мы видим сейчас, - это реальные и смелые шаги обеих стран, направленные на то, чтобы оставить прошлое позади и работать над прочным миром", - отмечено со ссылкой на заявление госсекретаря США Блинкена в понедельник перед встречей министров иностранных дел Азербайджана и Армении.