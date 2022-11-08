https://news.day.az/politics/1509949.html В Ливане воздвигнут памятник шехидам Отечественной войны - ФОТО
В Ливане воздвигнут памятник шехидам Отечественной войны - ФОТО
В Ливане воздвигнут памятник шехидам Отечественной войны, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
По случаю второй годовщины Победы в Карабахе в провинции Аккар на севере Ливана в поселке, где проживают туркмены, установлен Памятник шехидам.
В церемонии открытия памятника приняли участие сотрудники посольств Азербайджана и Турции.
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