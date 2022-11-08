В Ливане воздвигнут памятник шехидам Отечественной войны

В Ливане воздвигнут памятник шехидам Отечественной войны, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

По случаю второй годовщины Победы в Карабахе в провинции Аккар на севере Ливана в поселке, где проживают туркмены, установлен Памятник шехидам.

В церемонии открытия памятника приняли участие сотрудники посольств Азербайджана и Турции.