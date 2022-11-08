В период освобождения исторических земель Азербайджана от армянской оккупации, Турция оказала братской страны активную поддержку не только в политической, оборонной и общественной плоскостях, но и в информационной сфере.

Об этом заявил глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун, выступая во вторник в Анкаре на конференции, посвященной второй годовщине победы Азербайджана в 44-дневной войне 2020 года, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

По его словам, благодаря скоординированным шагам Турции и Азербайджана был минимизирован эффект от дезинформации, распространенной Арменией и армянским лобби, что позволило довести до мировой общественности реалии Южного Кавказа.

Он отметил, что армянское лобби и сегодня пытается исказить картину Южного Кавказа, стремясь отодвинуть на задний план информацию о преступлениях, совершенных армянами в период оккупации и нанести удар по имиджу Азербайджана.

"Азербайджан и тюркский мир не забудут о преступлениях армян. Благодаря героизму сынов Азербайджана была восстановлена историческая справедливость. Турция и далее будет делать все возможное для поддержки Азербайджана, в том числе в информационной сфере. Карабах свободен и более никогда не будет под оккупацией!", - заверил Алтун.