https://news.day.az/politics/1509954.html Турция осуществляет процесс нормализации отношений с Арменией ради мира на Южном Кавказе - Чавушоглу
Турция осуществляет процесс нормализации отношений с Арменией ради мира на Южном Кавказе - Чавушоглу
Турция осуществляет процесс нормализации отношений с Арменией ради мира и процветания на Южном Кавказе.
Об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
"Мы осуществляем процесс нормализации отношений с Арменией ради мира и процветания на Южном Кавказе. Мы продолжим в координации с Азербайджаном наши попытки по превращению Армении в заинтересованную в мире сторону", - сказал министр.
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