Турция осуществляет процесс нормализации отношений с Арменией ради мира на Южном Кавказе

Турция осуществляет процесс нормализации отношений с Арменией ради мира и процветания на Южном Кавказе.

Об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

"Мы осуществляем процесс нормализации отношений с Арменией ради мира и процветания на Южном Кавказе. Мы продолжим в координации с Азербайджаном наши попытки по превращению Армении в заинтересованную в мире сторону", - сказал министр.