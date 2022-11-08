Именно Верховный Главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев обеспечил победу Азербайджана в 44-дневной войне

Именно Верховный Главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев обеспечил победу Азербайджана в Отечественной войне.

Как сообщает Day.Az, об этом, в частности, сказал в интервью авторскому видеопроекту АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли" первый заместитель председателя Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Али Гусейнли.

Он отметил, что в ноябре азербайджанский народ отмечает, помимо Дня Победы, также День Государственного флага и День Конституции.

По его словам, День Победы в Отечественной войне 8 ноября имеет исключительное значение для государственности независимого Азербайджана: "Это самая важная военная победа азербайджанского народа", - сказал он.

Гусейнов отметил, что эта победа важна не только для азербайджанского народа, региона, но и для евроазиатского пространства в целом.

"Победа в 44-дневной войне принесла мир и безопасность всему региону, азербайджанский народ, азербайджанцы, живущие во всем мире, гордятся этим", - добавил Гусейнли.

Представляем вниманию читателей полную видеоверсию интервью с первым заместителем председателя Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Али Гусейнли.