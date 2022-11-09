Как сотрудники СГБ вывели из осады тысячи азербайджанских солдат?

В годы Отечественной войны первый армейский корпус Армении, дислоцированный в Горусе, пограничные войска службы национальной безопасности этой страны и Гадрутская дивизия планировали окружить большое количество азербайджанских солдат.

Как передает в среду Day.Az, об этом сообщается в документальном фильме "Qartal Zirvə" на телеканале "Xəzər Tv".

"Согласно плану, реализованному этими тремя группами, части Министерства обороны Азербайджана в составе трех бригад должны были быть направлены вглубь реки Араз и перерезаны пути их снабжения в трех направлениях. Основная цель окружения заключалась в том, чтобы не допустить продвижения наших Вооружённых сил. Но этот план был раскрыт заранее. Нашей стороной были получены оперативные планы и переданы руководству. В результате сам противник был окружен в том направлении", - сказал представитель Службы государственной безопасности (СГБ) в документальном фильме.