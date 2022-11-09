https://news.day.az/politics/1509988.html Джейхун Байрамов поздравил азербайджанский народ с Днем Государственного флага
Джейхун Байрамов поздравил азербайджанский народ с Днем Государственного флага
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поздравил азербайджанский народ с 9 ноября - Днем Государственного флага.
Как передает Day.Az, об этом глава МИД написал в среду на своей странице в Twitter.
"Сердечно поздравляю азербайджанский народ с 9 ноября - Днем Государственного флага. Пусть наш священный флаг, символ нашей независимости и суверенитета, всегда развевается высоко", - написал министр.
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