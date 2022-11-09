Джейхун Байрамов поздравил азербайджанский народ с Днем Государственного флага

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поздравил азербайджанский народ с 9 ноября - Днем Государственного флага.

Как передает Day.Az, об этом глава МИД написал в среду на своей странице в Twitter.

"Сердечно поздравляю азербайджанский народ с 9 ноября - Днем Государственного флага. Пусть наш священный флаг, символ нашей независимости и суверенитета, всегда развевается высоко", - написал министр.