Ильхам Алиев - лидер международного масштаба, благодаря которому Азербайджан стал региональным лидером

Значение победы в 44-дневной войне сложно переоценить. Вопрос восстановления территориальной целостности Азербайджана стал объединительной осью для всего азербайджанского народа во всем мире. Возвращение земель стало тем самым рубежом, формирующим национальное самосознание и национальную самоидентификацию.

Об этом сказала в комментарии Day.Az эксперт, директор павильона "Азербайджан" ВДНХ (Москва) Саадат Кадырова.

По словам Кадыровой, она не стала эту победу заключать в рамки одной страны, потому что Азербайджан, своим примером фактически разрубив Гордеев узел, создал прецедент в мировой практике. Международное право оказалось беззубым перед сильным мировым армянством и лобби, а региональные интересы сверхдержав иногда становились козырем для замораживания конфликта. Азербайджан показал, что можно разбить и такие преграды.

"Наша победа создала новый импульс, новую мировую практику, освободив свои земли, азербайджанский народ продемонстрировал миру свою волю, а Президент Азербайджана Ильхам Алиев, несомненно, проявил себя как лидер международного масштаба. Говоря о роли Президента и в данном случае, роли лидера Азербайджана не могу не отметить, что именно он блестяще отработал всю международную повестку от и до. Начиная от стратегии и заканчивая интервью международным СМИ с их часто тенденциозностью и откровенной предвзятостью. Выдержать такой напор и стоять за своим словом - самое главное качество, которое отличает просто главу государства от лидера нации. Как известно, отметила наша собеседница, в политике нет друзей, есть союзники. В большой политике даже союзники бывают ситуативными и временными. Сейчас невероятную волю и стратегический ум Президента Ильхама Алиева признают уже не только партнеры и союзники, но и противники. Тот уровень доверия, который он завоевал внутри страны, и тот уровень взаимоотношений с союзниками, который удалось построить Президенту, и есть фундамент его успеха. Говорить открыто с народом, ничего не скрывать, всегда отвечать за данное слово - это качество сильного лидера, и азербайджанскому народу очень повезло в этом смысле", - подчеркнула Кадырова.

Говоря об изменениях, вызванных победой Азербайджана в 44-дневной войне, наша собеседница отметила, что наш статус не изменился, мы изменились сами. Наша боль стала нашей самой большой силой, и сегодня Азербайджан это не какая-то страна на Кавказе, это региональный лидер. Это государство, которое на протяжении 30 лет отстаивало свои права на международной арене и, не добившись результата, сумела силами своей армии освободить исторические земли Азербайджана. По мнению Кадыровой, отношение к Азербайджану еще будет меняться, это долгий процесс, и каждый раз наши недруги будут удивляться, как сильно они ошибались, как глупо обманывали себя и свой народ.

"Я желаю Азербайджану процветания и мира, справедливости и успехов во всех международных инициативах. С праздником всех причастных и пусть Всевышний бережет Азербайджан!", - сказала Саадат Кадырова.

Лейла Таривердиева