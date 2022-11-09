Экономическое и социальное развитие Карабаха связано с дальновидным руководством Ильхама Алиева

Источник: Агентство международной информации Trend

Восьмого ноября 2022 года прошло ровно два года с события, навсегда оставшегося в истории Азербайджана - завершения Второй Карабахской войны. Именно в этот день Президент Ильхам Алиев сообщил долгожданную и радостную новость об освобождении от оккупации города Шуша, что стало кульминационным моментом Второй Карабахской войны.

Как отметил в беседе с Trend директор Института мира и дипломатических исследований, пакистанский политолог Мухаммад Асиф Нур, для оценки значения победы Азербайджана во Второй Карабахской войне крайне важно связать настоящее с прошлым и будущим, передает Day.Az.

По его словам, здесь важно отметить, что оккупированные районы Азербайджана находились в плачевном состоянии из-за наносимого оккупантом урона этим землям. Именно с освобождением Азербайджаном своих земель от оккупации началось их развитие.

"После победы Азербайджана во Второй Карабахской войне правительство страны неуклонно наращивало усилия по реабилитации и развитию, начались работы по реконструкции и восстановлению в освобожденных районах". - сказал Нур.

Он отметил большую роль Президента Ильхама Алиева.

"Именно усилиями выдающегося лидера Президента Ильхама Алиева стала возможна славная победа. Без его дальновидности, видения, эффективного планирования, созданной им производительной экономики и сильного государства победа не представлялась бы возможной", - сказал Нур.

Он отметил, что Азербайджан прилагает усилия для развития освобожденных земель.

"В настоящее время Азербайджан создает здесь "умные" города и села, ориентируясь в первую очередь на потребности уже бывших вынужденных переселенцев. Истерзанный оккупацией Карабах неуклонно движется к устойчивому экономическому и социальному развитию благодаря дальновидному руководству Президента Ильхама Алиева", - сказал Нур.

Кроме того, по его словам, Баку также включает Карабах в свои обязательства по развитию "зеленых" энергетических ресурсов.

Пакистанский политолог отметил, что мирный процесс, начало которому было положено с великой победой в Карабахской войне, способствует медленному, но неуклонному возрождению региональной экономики, транспортных связей, торговли и других видов деятельности.

"Это отвечает интересам региона, особенно создаваемые возможности для транспортировки энергии. Азербайджан обладает сильным логистическим и транспортным потенциалом, который может способствовать процветанию торговли в регионе", - сказал Нур.

Он добавил, что Азербайджан играет конструктивную роль в обеспечении процветания региона путем соблюдения трёхсторонних заявлений.

"В связи с этим жизненно важно обеспечить мирное будущее региона. Азербайджан сыграл свою роль и создает возможности для диалога. Время для Армении сделать то же самое", - подытожил Нур.

Как в свою очередь отметил пакистанский политический эксперт Кайзер Наваб, победа Азербайджана во Второй Карабахской войне, являющаяся частью современной истории, стала возможной только благодаря непоколебимости, решительности и дальновидному руководству Президента Ильхама Алиева, а также доблести азербайджанской армии.

Он отметил, что народ Пакистана разделяет с Азербайджаном радость победы во Второй Карабахской войне.

Победа во Второй Карабахской войне, которая стала возможной благодаря Президенту Ильхаму Алиеву, создала новые реалии в регионе Южного Кавказа. Эта победа положила конец ужасам конфликта и оккупации, открыв путь к сотрудничеству и перспективам развития. Такие возможности для региона создал Победоносный Верховный Главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев, который посредством выполнения исторической миссии по освобождению от оккупации исконных азербайджанских территорий возродил разрушенные в результате оккупации экономические, транспортные и другие связи на Южном Кавказе.